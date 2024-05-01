В Минобороны рассказали о подвиге старшины в зоне СВО Минобороны: подразделение старшины Бандака обезвредило группу украинских бойцов

Фото: t.me/mod_russia*

Владимир Бандак

Подразделение старшины Владимира Бандака обнаружило и обезвредило группу украинских солдат при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны России. В пресс-службе ведомства уточнили, что среди российских военнослужащих потерь нет.

Оценив обстановку, пользуясь моментом внезапности, гвардии старшина Бандак принял решение вступить в бой с украинскими боевиками. В результате четыре украинских военнослужащих были уничтожены, а один взят в плен, — говорится в Telegram-канале МО.

Отряд Байдака выполнял задание по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника. Старшина обнаружил пятерых диверсантов, готовивших засаду на пути следования колонны российской бронетехники. В министерстве подчеркнули, что план врага удалось сорвать именно благодаря решению старшины вступить с ними в бой.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 ранее нанесли удар осколочно-фугасными бомбами ОФАБ-250 по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне проведения спецоперации. Атака произошла в зоне ответственности группировки войск «Восток», уточнили в Минобороны РФ.

Механик-водитель медицинского взвода Михаил Торгашев ранее спас пятерых российских солдат. Это произошло в ходе эвакуации раненых военнослужащих из Бердычей. Торгашев закрыл солдат собой, таким образом защитив их от удара беспилотника. Сам он погиб от полученных ранений. У мужчины, посмертно представленного к званию Героя России, остались три дочки и один сын.