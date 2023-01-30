В Минобороны рассказали о наступлении в районе Угледара

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Вооруженные силы России поразили подразделения 1-й танковой бригады ВСУ в районе Угледара ДНР, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе Успеновки Запорожской области. Кроме того, ВС РФ заняли более выгодные рубежи, рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики, — сказал в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На Купянском направлении артиллерия «Западной» группировки войск нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области.

Боевые действия также шли на Краснолиманском, Донецком и Херсонском направлениях.

Российские средства ПВО успешно сработали в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области, Коломыйчихм и Кременной Луганской Народной Республики, Константиновки, Никольского, Благовещенка Донецкой Народной Республики и Трудолюбимовка Запорожской области.

Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства США HARM в районах населенных пунктов Пролетарка и Виноградово Херсонской области, — сказал Конашенков.

Всего за стуки были ликвидированы около 170 украинских военных, а также уничтожена боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин, два пикапа, пять автомобилей, гаубица Д-20 и три гаубицы Д-30, две самоходные гаубицы «Гвоздика», две реактивные системы залпового огня «Град», два беспилотника, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Был сбит вертолет Ми-8.

Накануне ВС Росси смогли занять более выгодные позиции на Донецком направлении и нанесли огневое поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка ДНР.