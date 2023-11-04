В Минобороны рассказали о ежедневном срыве планов ВСУ МО РФ: группировка «Днепр» ежедневно срывает ротации ВСУ под Херсоном

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Группировка российских войск «Днепр» с помощью буксируемых гаубиц Д-20 ежедневно срывает ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. По данным ведомства, артиллерийские расчеты наносят огневое поражение по перемещениям личного состава украинских сил и подходящим резервам противника на правом берегу Днепра.

Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений группировки войск «Днепр» продолжают уничтожать позиции и командные пункты украинских националистов на херсонском направлении специальной военной операции. <...> Эффективное и точное выполнение огневых задач артиллеристами группировки войск «Днепр» ежедневно лишает противника возможности восполнить боевые потери на линии боевого соприкосновения, — рассказали в Минобороны.

Там также уточнили, что боевая работа ведется снарядами калибра 152 миллиметра на дальность более 17 километров. Темп стрельбы доходит до пяти выстрелов в минуту. По данным ведомства, в результате действий российских военных на Херсонском направлении с 28 октября по 3 ноября украинские войска потеряли до 550 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Днепр» ликвидировали стоянку с 15 боевыми бронированными машинами Вооруженных сил Украины. В числе уничтоженной техники были американские Bradley. Кроме того, были ликвидированы более 10 украинских военных. Также группировка «Днепр» помешала ВСУ совершить высадку у железнодорожного моста под Херсоном. По данным оперативных служб, украинские военные потеряли 20 человек личного состава и четыре лодки.