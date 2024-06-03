Раскрыты потери ВСУ в жестких боях у Константиновки Минобороны: под Новым и Константиновкой ВСУ потеряли 310 военнослужащих

Фото: МО РФ

В районах населенных пунктов Новый и Константиновка Донецкой Народной Республики подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что таким образом ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 310 военнослужащих, а также восемь автомобилей, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: две 152-мм гаубицы Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Ранее представитель пророссийской подпольной организации «Дозор» рассказал, что грузинские наемники, которые являются бывшими сотрудниками МВД республики, засели в жилых квартирах Константиновки в ДНР. По его словам, они даже не скрывают своего присутствия.