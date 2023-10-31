В Минобороны России рассказали о биопровокации на Украине Генерал Кириллов: США отрабатывали во Львове провокацию с вирусом гриппа птиц

Фото: Ddp/Keystone Press Agency/Global Look Press

В августе — сентябре этого года во Львове при поддержке США прошло мероприятие, на котором отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, цель таких действий — обвинить Россию в биологической диверсии, сообщается в Telegram Минобороны.

В 2023 году в Киеве возобновлена деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который является основным посредником, распределяющим гранты Пентагона. При финансовой поддержке агентства США по международному развитию и посредничестве УНТЦ на базе национального медицинского университета имени Галицкого в городе Львове в период с августа по сентябрь 2023 года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы, — сказал он.

По словам Кириллова, США планировали реализовать отрабатываемый сценарий в Николаевской области Украины. В ведомстве заявили, что специалисты должны были зафиксировать случаи инфекционного заболевания в этом регионе. Затем они должны были провести отбор и анализ проб, после чего сделать вывод о том, что с высокой долей вероятности инцидент произошел в результате «биодиверсии со стороны России».

Итогом реализации сценария становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО, ее дискредитация на международной арене и введение в отношении нашей страны дополнительных санкционных ограничений, — добавил Кириллов.

Весной 2023 года парламентская комиссия РФ представила доклад о расследовании работы биологических лабораторий США на Украине. В документе было указано, что военно-биологическая программа Пентагона приобрела масштабный характер и реализуется под прикрытием антитеррористических проектов и деятельности, разрешенной Конвенцией о запрещении биооружия.

16 августа Кириллов сообщил, что США приступили к подготовке новой пандемии. По его словам, американские специалисты исследуют мутации различных вирусов и выводят популяции насекомых для их распространения.