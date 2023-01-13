В Минобороны рассказали, как проходило наступление на Соледар Минобороны: наступлением на Соледар решался комплекс боевых задач

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ заявило, что наступление, которое завершилось разгромом ВСУ и взятием под контроль Соледара, проводилось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану. Они решали комплекс боевых задач, сообщила пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», — пояснили в Минобороны.

При этом в военном ведомстве рассказали, какой комплекс боевых задач выполнили российские военные. Среди них названы блокирование Соледара с севера и юга, изоляция района боевых действий, воспрещение переброски противником резервов из соседних районов, пресечение выхода украинских подразделений из Соледара, а также огневая поддержка наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

Отмечается, что операцию, в результате которой Соледар взят под контроль, российские войска завершили вечером 12 января.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что команда журналистов стала свидетелем передвижения украинской армии, которое, вероятно, было организованным отступлением из Соледара. Сотрудники телеканала находились в четырех километрах от города.