В Минобороны посчитали, сколько оружия получили ВДВ в 2023 году МО РФ: в 2023 году в ВДВ поступило более 2,5 тысячи единиц вооружения и техники

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Российские воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2023 году получили более 2,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщили в Минобороны РФ. В числе поступлений — тяжелая бронетехника, реактивные системы залпового огня (РСЗО), минометы и многое другое.

Воздушно-десантные войска активно оснащаются современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). В 2023 году соединениями и воинскими частями ВДВ получено более 780 новейших и современных образцов. <...> Всего в 2023 году ВДВ пополнились свыше 2,5 тысячи единиц ВВСТ, — говорится в сообщении.

Среди новейших образцов тяжелого вооружения десантники получили Т-90М «Прорыв» и боевые машины десанта БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка» и БТР-82А. Также в подразделения ВДВ поступают РСЗО «Ураган», «Град», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», самоходные орудия «Нона-С» и «Вена», гранатометные комплексы «Сани». Кроме того, для борьбы с воздушными целями части ВДВ получили переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба».

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Град» воздушно-десантных войск Южной группировки сил России успешно атаковали позиции украинской пехоты в районе Артемовского направления. Как отмечается, при достижении огневых позиций десантники-артиллеристы выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды, обеспечивая широкий охват огнем обширной территории. При этом важную роль в точном наведении артиллерийских ударов играют беспилотные летательные аппараты.

В свою очередь расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» ВС России уничтожили опорные пункты, пехоту и технику ВСУ на Купянском направлении. В Минобороны РФ отметили, что подразделения артиллерийской разведки группировки войск «Запад» вскрыли позиции и вооружение противника с помощью беспилотных дронов.