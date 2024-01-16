В Минобороны пообещали демилитаризировать НАТО Советник главы МО: РФ в ходе СВО демилитаризует не только Украину, но и НАТО

Фото: МО РФ

Россия в ходе спецоперации демилитаризует не только Украину, но и НАТО, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, промышленность стран Альянса уже не способна произвести «жизненно важные вещи», например, снаряды.

Не лишне сказать, что, вообще-то говоря, мы занимаемся не только демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО занимаемся, — заявил он.

Он напомнил, что год назад американцами и представителями НАТО было озвучено, что они обеспечат Украине через год производство от миллиона до трех миллионов снарядов. Однако, по словам Ильницкого, они на эту цифру и близко не вышли, поскольку «разрушены производства, цепочки, поставки».

До этого сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall соберет и отправит на Украину десятки тысяч снарядов калибра 155 миллиметров по заказу бундесвера. Общая стоимость поставляемых боеприпасов будет равна «трехзначной сумме в миллионах евро». Само рамочное соглашение с Rheinmetall на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины. В Пентагоне отметили, что разногласия пока не привели к «появлению трещин» в союзе, однако для Вашингтона остается неясной конкретная позиция Варшавы по поддержке украинцев.