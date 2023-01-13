В Минобороны подтвердили участие ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара

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Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» и основатель группы бизнесмен Евгений Пригожин в Соледаре

Представители Министерства обороны подтвердили, что во взятии под контроль территории Соледара участвовали бойцы ЧВК «Вагнер». В Telegram-канале ведомства отмечается, что речь идет «непосредственно о штурме городских кварталов, которые были оккупированы ВСУ». Заявление, по словам пресс-службы Минобороны, после обращений журналистов относительно состава и участия различных подразделений российской группировки войск во взятии Соледара под контроль.

Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер», — пишет ведомство.

Как уточнили в министерстве, всю работу по взятию Соледара выполняла разнородная группировка российских войск. Они действовали по единому плану, который подразумевает решение комплекса боевых задач.

В Минобороны добавили, что войска, в частности, блокировали город с севера и юга, изолировали район боевых действий, пресекали выход подразделений ВСУ из Соледара и не только.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала, ссылаясь на главу фирмы Евгения Пригожина, что у ЧВК «Вагнер» пытаются украсть победу в рамках специальной военной операции РФ на Украине.

Кроме того, в сообщении говорится, что в СМИ рассказывают о «присутствии непонятно кого» в зоне проведения СВО, принижая при этом заслуги бойцов из рядов «музыкантов».