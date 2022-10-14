В Минобороны ответили на вопрос о мобилизации женщин Минобороны: в рамках частичной мобилизации призыв женщин осуществляться не будет

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В рамках проведения частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. Ведомство уточнило, что это касается всех лиц женского пола вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и иных обстоятельств.

В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные Силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем, — говорится в сообщении ведомства.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что частичная мобилизация закончится в течение двух недель. Он отметил, что уже призваны 220 тысяч человек. При этом, по его словам, изначально Минобороны предлагало призвать по мобилизации меньше чем 300 тысяч человек.

Позднее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил в разговоре с NEWS.ru, что на текущий момент практически все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершены. По его словам, у России есть 200 тысяч военнослужащих прошлогоднего осеннего призыва, часть из которых может подписать контракт и отправиться в зону СВО. Он подчеркнул, что все они имеют полезные военно-учетные специальности.