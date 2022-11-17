В Минобороны отчитались о взятии дороги между Павловкой и Никольским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные смогли взять под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в Донецкой Народной Республике, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Сама Павловка была взята под контроль несколькими днями ранее.

На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики, — сказал Конашенков.

Помимо этого, в ДНР были оперативно пресечены три атаки украинских военных из населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка. В результате ответного удара Вооруженных сил России подразделения ВСУ были остановлены: ликвидировано более 60 украинских военных, также были уничтожены два танка и шесть бронебойных машин.

О взятии Павловки представитель Минобороны объявил 14 ноября. По его словам, населенный пункт перешел под контроль ВС РФ в результате упорных боев.

За день до этого Конашенков сообщил о переходе под контроль российских войск поселка Майорск на Донецком направлении. Он также рассказал, что на Купянском направлении ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате боестолкновения украинские войска понесли большие потери и были отброшены назад.