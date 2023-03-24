В Минобороны объяснили, чем чревато применение Киевом боеприпасов с ураном Кириллов: применение боеприпасов с обедненным ураном может обрушить сельхозэкспорт с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Применение Киевом боеприпасов с обедненным ураном может обрушить сельскохозяйственный экспорт с Украины, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Роcсии Игорь Кириллов. По его словам, трагические последствия растянутся на десятилетия или даже столетия.

Помимо заражения собственного населения, это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем, — сказал Кириллов.

Кроме того, Кириллов указал, что применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военнослужащим Вооруженных сил Украины. Начальник войск РХБЗ выразил уверенность, что на Западе об этом знают.

В силовом ведомстве отметили, что Великобритания будет поставлять Украине бронебойные подкалиберные снаряды с обедненным ураном, которые до сегодняшнего дня применяли только страны Североатлантического альянса и делали это исключительно на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях.

Ранее сообщалось, что снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания пообещала поставить на Украину, несут намного больше радиации и тяжелых последствий, чем примененные при натовских бомбардировках Сербии в 1999 году. Такое заявление сделал сербский генерал-майор Данко Йованович.