В Минобороны анонсировали участие стратегической авиации в СВО Минобороны: стратегические самолеты РФ будут участвовать в СВО на Украине в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году Воздушно-космические силы России задействуют стратегические самолеты в специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на командующего дальней авиацией генерала-лейтенанта Сергея Кобылаша. Он подчеркнул, что российские военные продолжат совершенствовать навыки использования автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия.

В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия. Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции, — сказал Кобылаш.

По его словам, все цели и задачи командования дальней авиации будут выполнены в 2023 году в полном объеме.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Ее председателем назначен вице-премьер Андрей Белоусов. Также по указу главы государства до 1 июня должна быть утверждена стратегия развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.