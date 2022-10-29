В Минкультуры РФ заявили, что не планируют лишать госнаград уехавших звезд

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Андрей Макаревич

Министерство культуры не разрабатывает никаких законопроектов о лишении государственных наград звезд, уехавших из России, сообщил «Газете.Ru» представитель пресс-службы ведомства. Он уточнил, что отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает.

Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Минкультуры разрабатывает законопроект о лишении государственных наград российских артистов, уехавших из страны после 24 февраля 2022 года.

В этот список авторы публикации включили музыкантов Аллу Пугачеву и Андрея Макаревича, юмористов Максима Галкина и Семена Слепакова, а также других артистов. По информации канала, обсуждается возможность лишения артистов гражданства России.