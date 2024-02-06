В Минкульте решили закрепить законом правила посещения монастырей Депутат Драпенко: посещение религиозно-исторических мест нужно регламентировать

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Министерство культуры разработало законопроект об установке особых правил посещения религиозно-исторических мест, имеющих статус достопримечательностей, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе ведомства. Как рассказала в беседе с изданием первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, этот вопрос неоднократно поднимали представители разных конфессий.

Как пояснили в Министерстве культуры, сегодня у религиозных достопримечательностей нет особого статуса по сравнению с другими объектами культурного наследия, из-за чего у них возникает немало сложностей. Так, посещение подобных объектов туристами может мешать их нормальной работе.

Такие особенности есть в каждой конфессии. Например, в исламе есть правила посещения мечети. Можно ли туристам заходить туда во время молитвы, можно ли женщинам приходить туда, где молятся мужчины, и наоборот — все это нужно регулировать, — подчеркнула Драпенко.

Минкультуры предложило наделять памятники особым статусом на основании историко-культурной экспертизы с учетом мнения соответствующей религиозной организации. В местах, получивших такой статус, установят особые правила доступа с обеспечением надлежащего порядка богослужений, обрядов и церемоний.

Как пишет издание, пока в России есть три достопримечательных религиозно-исторических места. Это Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь, «Русская Палестина» в подмосковной Истре с Воскресенским Ново-Иерусалимским мужским монастырем и музеем «Новый Иерусалим», а также бывшее Лютеранское немецкое кладбище в Пскове. При этом Единый госреестр объектов культурного наследия содержит 355 достопримечательностей, которые отмечены как «этнографические и культовые» и «памятники религии». Получат ли они особый статус, пока неизвестно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в столице планируется провести реставрацию более 500 объектов культурного наследия. Среди знаковых сооружений — ансамбль Донского мужского монастыря и Алексеевский женский монастырь.