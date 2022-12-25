Силуанов заявил об отказе России поставлять нефть по ценам Запада Силуанов: Россия принципиально не станет поставлять нефть по западным ценам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва принципиально отказывается поставлять нефть по ценам, назначенным Западом, поставщики будут искать новые рынки и маршруты даже при росте издержек, заявил глава Минфина Антон Силуанов. В интервью Asharq News министр напомнил о словах президента Владимира Путина, который указал, что Россия не станет поставлять энергоресурс по соглашениям, в которых указываются потолки цен.

Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил президент Российской Федерации о том, что Россия поставлять нефть по соглашениям, в которых указываются потолки, не будет, — сказал Силуанов.

Глава Минфина отметил, что, согласно прогнозам агентств, спрос на нефть будет расти и Россия намерена искать новых потребителей черного золота.

Мы будем искать новые рынки, будем искать новую логистику, возможно, это будет дороже, — добавил министр.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, он начал действовать с 5 декабря. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Москва в ответ на введение Западом потолка цен на нефть намерена запретить поставки черного золота в страны, которые при заключении контрактов будут требовать соблюдения этого условия. По его словам, Россия готова пойти на сокращение добычи нефти примерно на 500–700 тысяч баррелей в сутки.