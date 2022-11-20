В Минфине прокомментировали резолюцию ООН о репарациях Украине Силуанов назвал резолюцию ООН о репарациях Украине не имеющей юридической силы

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Антон Силуанов

Резолюция ООН о репарациях Украине не имеет юридической силы, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул, что Москва оценивает заявление организации как политическое. Силуанов убежден в том, что резолюция не получит какого-либо развития.

Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения, — заявил Силуанов.

Ранее участники спецсессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию о выплате причиненного ущерба Россией Украине. За резолюцию по созданию международного реестра ущерба проголосовали 94 страны, против высказались 14, воздержались 73.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях, которые Россия обязана выплатить Украине, ничтожной с правовой точки зрения. По ее словам, Генассамблея не обладает компетенцией для решения подобных вопросов, включая определение факта агрессии и возложение вины на какую-либо сторону, в отличие от Совбеза ООН.