В Минфине предложили упростить индексацию пенсий прокурорам и следователям

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В Минфине предложили индексировать пенсии вышедшим в отставку работникам прокуратуры и следственных органов без принятия соответствующего закона. Полномочия принимать решение по индексации планируется дать правительству, сообщает РБК. В ведомстве пояснили, что это упростит процедуру, поскольку постановления кабмина принимаются гораздо быстрее и проще законов.

Минфин разработал необходимые поправки в законодательство. Они получили одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, прошли согласование с Генпрокуратурой и СКР и будут внесены на рассмотрение Госдумы.

Согласно пояснениям к законопроекту, после его принятия нижней палатой парламента во втором чтении правительство подготовит постановление о повышении пенсий отставным следователям и прокурорам с 1 октября 2022 года. Размеры и принципы индексации в документе не указываются.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военнослужащих на 10%. Документ также предусматривает единовременные выплаты военнослужащим, имеющим статус ветерана боевых действий и отмеченных правительственными наградами, при увольнении в запас по состоянию здоровья. Кроме того, он защищает боевые выплаты участникам спецоперации от списания по кредитным обязательствам.