В Минэкономразвития раскрыли, когда курорты России будут похожи на турецкие Минэкономразвития: российские курорты станут похожи на турецкие не менее чем через два года

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Крым, Россия

Исполняющий обязанности директора департамента развития туризма Минэкономразвития Алимбек Хидзев рассказал NEWS.ru, что российские курорты станут похожи на турецкие не менее чем через два года. По его словам, одна из главных задач министерства — дать возможность создать в России конкурентный рынок туристических услуг.

Сиюминутно сказать, что в течение одного года, полутора лет, двух даже сделать какие-то немыслимый резкий очень скачок, наверное, было бы не очень правильным и обдуманным. Но, с другой стороны, одна из наших задач — это дать такую возможность, создать в правильном смысле хороший конкурентный рынок туристских услуг, чтобы в последующем это все привело к правильному росту качества тех услуг, которые они оказывают, — сказалХидзев.

Ранее на ВДНХ 11 июня завершился III Российский туристический форум и фестиваль «Путешествуй!», организованный при поддержке Фонда Росконгресс. Советник президента России Антон Кобяков отметил, что в стране продолжается работа над укреплением международных отношений, в том числе за счет «культуры и гостеприимства».