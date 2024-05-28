В Минцифры рассказали, когда появится проект Цифрового кодекса Шадаев: Минцифры подготовит проект Цифрового кодекса к середине 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максут Шадаев

Первая версия Цифрового кодекса выйдет в середине 2025 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на выступление главы Минцифры Максута Шадаева на конференции TAdviser SummIT. Глава ведомства назвал работу над документом комплексной и сложной. По его словам, к кодексу предъявляется множество требований.

Мы надеемся, что в середине следующего года мы представим первую версию. И надеемся, что до конца следующего года мы сможем уже внести на площадку Думы, — сказал министр.

По словам Шадаева, Цифровой кодекс — это свод законодательного регулирования в сфере цифровизации, защиты данных и использования цифровых технологий.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил NEWS.ru, что законодательство, которое готовит Госдума, гарантирует защиту от любого цифрового рабства и от любого нарушения прав потребителей. Он напомнил, что входит в рабочую группу по выработке концепции Цифрового кодекса РФ. По словам депутата, китайская модель вряд ли может стать образцом для будущего Рунета, поскольку интернет в этой стране функционирует по другому принципу.