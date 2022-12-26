В Минцифры предложили ввести штрафы за утечки данных до 500 млн рублей «Коммерсант»: Минцифры предлагает ввести штрафы за утечки данных до 500 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных в компаниях, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, в документе за такие утечки предлагается ввести оборотный штраф для компаний в диапазоне от 5 до 500 млн рублей.

Издание подчеркнуло, что максимальные штрафы предлагается применять в отношении компаний, которые повторно допустили утечку данных после вступления закона в силу, при этом нарушив ряд требований регулятора. К примеру, речь может идти о попытке скрыть произошедшее. В Минцифры рассчитывают на вступление положений закона в силу в сентябре 2023 года.

Собеседники издания рассказали о расчете суммы штрафа, предлагаемым министерством. Ее станут рассчитывать, исходя от объема выручки компании за календарный год, предшествовавший году, в котором произошла утечка данных. По мнению экспертов, это может привести к «дроблению» бизнеса с целью уменьшить доходы, облагаемые штрафом.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в России начнут действовать новые правила обращения с персональными данными. Это касается их удаления, оценки, вреда при утечке. Соответствующие приказы опубликованы Роскомнадзором. На сегодня порядок обращения с персональными данными регулируется федеральным законом.