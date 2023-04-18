В Минцифры ответили на вопрос о блокировке «Википедии» Глава Минцифры: блокировка «Википедии» в России пока не планируется

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Планов по блокировке онлайн-энциклопедии «Википедии» в России пока нет, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Председатель ведомства подчеркнул, что в настоящий момент развивается портал «Знания», который является российским аналогом «Википедии», передает ТАСС.

Пока «Википедию» мы не блокируем, пока в планах такого нет, — ответил он на соответствующий вопрос.

В начале апреля глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что интернет-энциклопедию «Википедия» нужно как можно быстрее закрыть. По его словам, этот ресурс является идеологическим и политизированным. Фадеев указал, что на сайте содержится много искаженной информации о политике и истории. В то же время глава СПЧ отметил, что «Википедия» удобна в некоторых аспектах, так что перед закрытием ресурса необходимо создать его альтернативу.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту tvrain.tv на постоянной основе. Как заявили в ведомстве, причиной послужило многократное размещение запрещенного контента, в том числе якобы недостоверной информации о военной операции на Украине.