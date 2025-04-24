«Найти баланс»: в Минцифры оценили идею запрета мессенджеров в России Глава Минцифры исключил возможность запрета работы мессенджеров в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России не собирается запрещать работу мессенджеров в стране, заявил на конференции «Телеком будущего — 2025» глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, которые приводит ТАСС, в Минцифры стремятся найти баланс между комфортом для граждан и сокращением возможностей мошенников обманывать население.

Таких планов нет у нас. Наша задача — найти баланс между сохранением комфортности использования привычных сервисов для наших граждан и снижением возможностей мошенников по обману, — заверил министр.

Шадаев добавил, что важно обеспечить безопасное использование мессенджеров, «не запрещая их в целом как класс». По его словам, данную цель можно осуществить благодаря комплексу регуляторных мер.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил мнение, что технику Apple не будут запрещать в России, несмотря на возбужденное дело в отношении американской корпорации о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он подчеркнул, что основной акцент будет сделан на регулировании контента.