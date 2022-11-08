МИД России: Москва не выдвигает Киеву условия для переговоров Замглавы МИД России Руденко заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом

Фото: Raul Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной, помимо проявления «доброй воли» со стороны Киева, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко. Он подчеркнул, что Москва всегда говорила о готовности к переговорам, однако этот процесс прерван не по вине России. Замглавы МИД напомнил, что Киев принял закон, который не позволяет сесть за стол переговоров с Москвой, передает РИА Новости.

Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине. <...> С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю, — указал дипломат.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении целого ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО.

Газета La Repubblica накануне сообщила, что США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине в случае, если Киев отвоюет Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение. По информации издания, Вашингтон на постоянной связи по этому вопросу с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинским властям.