МИД РФ: Россия противостоит НАТО и Украине фактически в одиночку Замглавы МИД РФ Галузин: Москва в одиночку противостоит конгломерату Украины и НАТО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Россия фактически в одиночку противостоит военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом». По его словам, Киев выполняет роль плацдарма, а Запад — функции штаба, тыла и поставщика вооружений, передает ТАСС.

Дипломат убежден, что нынешнее украинское руководство уничтожает все, что каким-либо образом связывало Россию и Украину.

Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений, — сказал Галузин.

По его словам, Украина стала «расходным материалом политики коллективного Запада». Галузин также обвинил англосаксов в стремлении любыми способами удержать «ускользающую из их рук однополярность и былую гегемонию».

Ранее бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук заявил, что НАТО увеличивает свою группировку на границах с Россией и рассматривает вариант вторжения. Наступление может начаться со стороны Белоруссии, считает полковник в отставке.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине.