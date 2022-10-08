В МИД заявили о повышении активности ядерных сил Запада МИД России: в Москве фиксировали признаки повышения активности ядерных сил Запада

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что Россия фиксировала признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил Запада. По его словам, недопустимой является сама ядерная риторика, сообщает РИА Новости.

Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран, — подчеркнул российский дипломат.

Он напомнил, что еще неделю в США через СМИ «фактически угрожали» обезглавливающим ударом по Москве.

Причём это прозвучало не из уст политиков, а от военных. Если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится, — сказал Воронцов.

Ранее сенатор из США Линдси Грэм заявил, что гипотетическое нанесение Россией ядерного удара по Украине будет расцениваться как прямое нападение на НАТО. По его словам, если на Украине произойдет ядерный удар, реакция стран НАТО должна стать сокрушительной и катастрофической для России.