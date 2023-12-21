В МИД заявили, что слова Прилепина о мигрантах не отражают позицию Москвы

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Захар Прилепин

Высказывания политического деятеля, писателя Захарова Прилепина о трудовой миграции в РФ являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы, следует из комментария представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованного на сайте министерства. Она подчеркнула, что Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Дипломат также отметила, что Россию и Центральную Азию объединяют общая история, тесные человеческие и культурные связи, торгово-экономические и прямые хозяйственные отношения.

В связи с вышеизложенным совершенно очевидно, что высказывания З. Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана в связи с высказыванием Прилепина о присоединении территории Узбекистана к России. Главе дипмиссии указали, что сказанное писателем было воспринято «с чувством глубокой озабоченности». По мнению узбекской стороны, слова Прилепина носят необдуманный характер.

20 декабря Прилепин выступил на заседании Объединенного совета командиров структур. Рассуждая на тему проблемы мигрантов в России, он предложил присоединить страны, из которых едут гастарбайтеры. По данным опроса ВЦИОМа, Прилепина признали писателем года 5% россиян.