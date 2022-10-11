В МИД заявили, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия Замглавы МИД Рябков: Россия не угрожает никому ядерным оружием, в отличие от Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не угрожает применением ядерного оружия, в отличие от Запада, который активно использует в своих высказываниях ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он также напомнил, что условия применения ядерного оружия Россией определены в документе об основах госполитики страны.

На фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику. Пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает, — заявил Рябков.

Он также напомнил, что условия применения ядерного оружия четко определены в документе об основах государственной политики России в области ядерного сдерживания, утвержденном президентом Путиным. Согласно этому документу, по словам Рябкова, Москва оставляет за собой право применить его в случае поступления достоверной информации о запуске баллистических ракет, атакующих территорию РФ и ее союзников, применении ядерного оружия и других видов оружия массового поражения на территории РФ, при воздействии на критически важные военные и государственные объект, при агрессии против РФ, когда под угрозу поставлено существование государства.

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что президент России Владимир Путин будет «законной целью» в случае применения Москвой ядерного оружия в ситуации на Украине. Российский лидер является центром принятия решений. Бывший советник высказался в контексте беседы о перспективах использования ядерного оружия в ситуации вокруг Украины и возможном ответе Вашингтона. Болтон заявил, что высказывает мысль, которую должны услышать и руководители России, и ее жители.