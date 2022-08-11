В МИД заявили, что НАТО скоро станет оправдывать применение ядерного оружия Дипломат Белоусов: вскоре страны НАТО станут оправдывать применение ядерного оружия

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Замглавы делегации России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что вскоре от стран НАТО можно будет ожидать оправдания любого применения ядерного оружия. Альянс укрепил за собой статус ядерного военно-политического блока, отметил он на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает РИА Новости.

Сообществу ДНЯО ещё предстоит проанализировать последствия этого обстоятельства, которое заставляет по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока, особенно тех, на территории которых размещено американское ядерное оружие, — подчеркнул Белоусов.

Он задался вопросом, как нахождение на территории стран Европы чужого ядерного оружия и их участие в ядерном Альянсе может сочетаться с их же обязательствами по ДНЯО. Дипломат указал на то, что Вашингтон оставил себе возможность применить ядерное оружие «в любой момент, по любому поводу и против любого государства». Такая ситуация фактические создаёт реальную угрозу ядерной войны, заключил Белоусов.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин заявил: Североатлантический альянс не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для неё. По его словам, позиция НАТО соответствует статье пятой Вашингтонского договора, согласно которой нападение на союзника означает атаку на всех союзников Альянса.