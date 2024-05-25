В МИД заявили, что хакеры атакуют Россию почти каждый день Дипломат Люкманов: с начала СВО хакеры атакуют Россию почти каждый день

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Интенсивность хакерских атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД, многократно возросла с начала проведения спецоперации на Украине, заявил глава Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. По его словам, которые приводит РИА Новости, киберпреступники используют подсети зарубежных компаний для сетевых атак на Россию.

Практически ежедневно фиксируем акты вредоносного воздействия с применением информационно-коммуникационных технологий со стороны хакерских группировок, использующих подсети зарубежных компаний, — заявил он.

Люкманов пояснил, что наиболее распространенными инструментами в арсенале хакеров служат вредоносное программное обеспечение и DDoS-атаки на сайты, серверы и сетевое оборудование. Глава департамента добавил, что также приходится сталкиваться и с тщательно подготовленными многовекторными и комбинированными операциями хакеров.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что хакеры взломали одну из платформ для трансляции телеканалов в регионе. Также в Крыму подверглись нескольким взломам и интернет-провайдеры. В связи с произошедшим на территории полуострова наблюдались перебои с интернетом.