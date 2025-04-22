В МИД высказались об участии России в прощании с папой римским МИД: РФ решит насчет участия в прощании с Франциском, когда объявят дату похорон

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия определится насчет участия своих представителей в церемонии прощания с папой римским Франциском после того, как будут назначены дата похорон и формат самого мероприятия, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат добавил, что исходя из этой информации также будет принято решение касательно уровня участия.

Во-первых, должны быть определены дата похорон, формат этой прощальной церемонии, и на основе этой информации будет приниматься решение об участии РФ, — сказал Грушко.

Ранее в Ватикане сообщили, что похороны папы римского Франциска состоятся 26 апреля. До церемонии его тело будет находиться в соборе Святого Петра, где все желающие могут с ним проститься. Понтифик скончался 21 апреля на 89-м году жизни.

Также пресс-служба Святого престола опубликовала первые фотографии скончавшегося Франциска в гробу. На снимках понтифик лежит в традиционном облачении. На папу римского надели белый головной убор — митру, а также красную накидку казулу.

До этого во Франции колокола собора Парижской Богоматери прозвонили 88 раз на фоне кончины Франциска. В церкви также планировали провести мессу в память об умершем понтифике. Службы должны были пройти и в других храмах Франции.