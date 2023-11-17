В МИД высказались об отношениях между участниками БРИКС Замминистра иностранных дел Рябков назвал БРИКС многогранным объединением

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Участники встречи лидеров БРИКС

Объединение БРИКС многогранное, в этом заключается его главная сила, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Своим мнением дипломат поделился в фильме «Новый мир. Китай», который вышел в соцсетях LIFE.ru. Рябков подчеркнул, что доверительные отношения в первую очередь сложились с Индией.

Объединение БРИКС настолько многогранно и многоцветно — наоборот, в этом сила, это сообщающиеся сосуды. У нас предельно зрелые, глубокие, доверительные отношения с Индией. Я знаю, что не только мы, но и коллеги в Индии этим очень дорожат, — пояснил Рябков.

Сопредседатель совета Промышленной коалиции БРИКС Дмитрий Любомудров в свою очередь отметил, что организация выступает центром стран незападного мира, которые стремятся установить равновесие между всеми государствами. В связи с этим он призвал налаживать собственные системы контактов и больше узнавать друг о друге.

В условиях мирового кризиса, слома устоявшихся торговых, логистических и финансовых цепочек БРИКС выступает центром консолидации стран незападного мирового большинства, и для построения нового мирового равновесия всем нам нужно глубже узнавать друг друга, налаживать собственные системы контактов и партнерства без стран Запада, — уточнил Любомудров.

Экс-советник по вопросам экономики при Белом доме Джо Салливан ранее заявил, что БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, в скором времени может стать более влиятельным, чем западные объединения подобного типа. По его словам, это поспособствует привлечению в организацию новых участников.