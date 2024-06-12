В МИД высказались о задержании россиянки в Дании Захарова: Дания не представила доказательств причастности россиянки к шпионажу

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Мария Захарова

Дания не предоставила никаких доказательств причастности задержанной гражданки России к работе на спецслужбы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте министерства, страна под предлогом якобы шпионской деятельности занялась «чисткой» собственного народа.

Похоже, что претендующая на статус правового государства Дания под предлогом якобы шпионской деятельности в попытках дискредитировать организации соотечественников и заставить их лидеров и участников отказаться от поддержки России фактически занялась «чисткой» собственного населения, — констатировала Захарова.

Она добавила, что под угрозой в Дании может оказаться любой гражданин РФ, проживающий там на законных основания. Ведомство, заверила Захарова, продолжит защищать права россиян за рубежом. Посольство России в Дании уже потребовало от Копенгагена немедленно освободить соотечественницу и подтвердило готовность оказать ей необходимую консульскую помощь.

Ранее гражданку РФ задержали по подозрению в «содействии российской разведслужбе». Задержание произошло на острове Зеландия, его связали с «денежными потоками из российских госфондов».