В МИД высказались о подходах комиссара ООН по правам человека к делам в РФ Вершинин выразил озабоченность подходами УВКПЧ к делам в России

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Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин озабочен отношением Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) к делам в России. Также замглавы внешнеполитического ведомства на встрече с главой УВКПЧ Фолькером Тюрком назвал подходы Управления политизированными и предвзятыми, говорится на сайте МИД РФ.

Тюрку была выражена озабоченность политизированными и предвзятыми подходами УВКПЧ к освещению положения с правами человека в России, а также к ситуации на Украине, — отметили в ведомстве.

Встреча замминистра иностранных дел и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка прошла в среду, 13 декабря, в Женеве. Состоялось откровенное обсуждение широкого круга вопросов деятельности комиссара. Российский дипломат подчеркнул, что деятельность УВКПЧ должна быть объективной и непредвзятой, также он заявил о необходимости наладить конструктивный и корректный диалог со странами по всему спектру важных проблем международной правозащитной повестки дня.

Ранее постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что глава Управления верховного комиссара по правам человека всемирной организации Фолькер Тюрк не предоставил России данные разбирательства произошедшего в Буче. Тюрк объяснил это решение тем, что обнародование подобной информации находится в компетенции штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Отказ предоставить данные о расследовании дела о событиях в Буче Гатилов охарактеризовал как нежелание предоставлять объективную картину произошедшего.