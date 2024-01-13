В МИД утешили россиян, которых могут выдворить из Латвии Захарова: Россия не бросит выдворенных из Латвии соотечественников

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Мария Захарова

Москва окажет помощь всем россиянам, которых решат выдворить из Латвии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат высказалась в связи с депортацией из прибалтийской республики российского военного пенсионера Бориса Каткова.

Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Им будет предоставлена вся необходимая помощь, — заявила Захарова.

Дипломат назвала выдворение из Латвии военного пенсионера акцией провокативного и политического характера. По ее словам, эти действия Риги направлены на запугивание русскоязычных жителей, которые становятся жертвами «неонацистских проявлений» и русофобии.

Решение латвийских властей о высылке Каткова является абсолютно циничным и нарушает принцип неразделения семей, подчеркнула Захарова. Она пояснила, что у военного пенсионера в Латвии остались жена, дети и внуки. Кроме того, эти меры идут вразрез с положениями российско-латвийского соглашения по защите военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года, добавила она.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что высланный из Латвии 82-летний военный пенсионер отправится в Калининград. По словам Ведерникова, мужчина много лет работал в этом городе и хочет туда вернуться.