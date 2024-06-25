В МИД уличили Подоляка в нацизме после слов о Крыме Захарова назвала нацизмом слова Подоляка о военных целях в Крыму

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Заявление советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о Крыме в точности повторяет концепцию гитлеровской Германии о зачистке полуострова в годы Второй мировой войны, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что Подоляк заявлял, что в Крыму нет и не может быть никакой мирной жизни, поэтому весь полуостров представляет собой военную цель для ВСУ.

Стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма, а начинка осталась прежняя — нацизм, — отметила Захарова.

Ранее Михаил Подоляк у себя в соцсетях написал, что в Крыму не может находиться «никаких пляжей и туристических зон» или иных «фиктивных признаков мирной жизни». По его словам, в республике находятся «сотни военных целей» для украинских войск.

До этого Минобороны России заявило, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.