Захарова заявила, что энергосотрудничество РФ и ЕС под большим вопросом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Энергосотрудничество Москвы и Брюсселя в свете позиции Евросоюза под большим вопросом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости. Она добавила, что диверсии на «Северных потоках» негативно повлияли на отношения между Россией и ЕС.

Брюссель явно не намерен пересмотреть свой курс на отказ от энергосотрудничества с Россией. Теперь это вообще все под большим вопросом, учитывая диверсии на газопроводе, — сказала Захарова.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG, в свою очередь, охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно.

Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что после ЧП на «Северных потоках» США смогут выгодно продавать дорогой сжиженный природный газ. По его словам, ряд стран Европы, а также РФ не заинтересованы в произошедших авариях.