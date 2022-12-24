В МИД России заявили о сохранении объема прокачки нефти через Украину Замглавы МИД РФ Галузин: Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину в 2023 году

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Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия намерена сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину на уровне текущего года. Речь идет о южной ветке нефтепровода, по которой сырье качается в Венгрию, Словакию и Чехию, отметил он в беседе с РИА Новости.

Галузин подтвердил, что в «Транснефти» получили уведомление от «Укртранснафты», которая намерена с 1 января 2023 года повысить тарифы на прокачку российской нефти через «Дружбу».

Могу лишь добавить, что 20 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» президент «Транснефти» [Николай] Токарев сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года, — подчеркнул представитель МИД.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в Праге рассчитывают получать нефть из России по южной ветке трубопровода «Дружба» еще в течение трех лет. По его словам, затем Чехия будет обеспечиваться поставками по трансальпийскому нефтепроводу TAL.