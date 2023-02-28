В МИД России заявили, что санкции не сработали

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Санкции Евросоюза против России не сработали, что доказывает десятый пакет ограничений, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что ЕС ошибся в прогнозах относительно влияния рестрикций на глобальную экономику и энергетическую безопасность.

Евросоюз, остающийся в плену своих заносчивых представлений о России, ошибся во всех прогнозах о последствиях «удушающих» санкций. Так будет и на этот раз. Каждый следующий «пакет» все нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции – это инструмент, который не сработал, — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД утверждает, что ЕС нарушает свободу выбора и волеизъявления, внося в санкционные списки представителей руководства новых территорий России.

Кроме того, Захарова считает, что санкционные решения со стороны администрации президента США несут за собой желание повысить упавшие рейтинги Джо Байдена. Она предположила, что рестрикции против России — это часть предвыборной кампании главы Белого дома.