В МИД России заявили, что ООН отвели роль ширмы для замыслов Украины Замглавы МИД РФ Вершинин: ООН отвели роль ширмы для «мирных инициатив» Украины

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Сергей Вершинин

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что ООН отводится роль ширмы для замыслов властей Украины, которые к поиску мира не имеют отношения. О мирных переговорах в Киеве вообще не говорят, отметил он в беседе с «Известиями».

О «диалоге» в украинских инициативах речи вообще не идет. ООН же по сути отводится роль ширмы для замыслов Киева, не имеющих ничего общего с поиском мира, — подчеркнул дипломат.

Вершинин пояснил, что «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского является задумкой, которая «направлена исключительно на пропагандистский эффект», поскольку в нем выставлены заведомо неприемлемые предварительные условия, не учитывающие ситуацию «на земле».

В частности, есть требование «возврата» территорий, включая Крым, несмотря на то, что проживающее там население твердо высказало свое отношение к киевскому режиму в ходе референдумов, — указал Вершинин.

Он добавил, что украинская делегация лоббирует принятие в Генассамблее ООН подчеркнуто антироссийских резолюций. В Киеве анонсируют проведение некоего «мирного саммита», но участие в нем Москвы даже не предусмотрено.

Такую позицию Вершинин назвал «откровенным лицемерие». Он отметил, что Киев старается «выдавить» Россию со всех возможных переговорных площадок, включая ООН.

Каким образом тогда в Киеве видят достижение переговорного решения с Москвой без ее участия? — задался вопросом дипломат.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что «мирный план», который предлагал Владимир Зеленский, не имеет ничего общего с реальностью. По его словам, на Украине часто выступают с подобными инициативами. О «мирном плане» Зеленского стало известно в середине ноября 2022 года, когда украинский президент с формулой из десяти пунктов обратился к участникам саммита G20.