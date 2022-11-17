В МИД России заявили, что не собираются «рубить» зерновую сделку Замглавы МИД РФ Панкин: Россия не собирается «рубить» зерновую сделку

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Россия не будет препятствовать возобновлению зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что российская сторона ранее также давала сигналы о том, что зерновая сделка может быть продлена.

Россия и ранее давала сигналы, что не собирается ее рубить. Очень важен пакетный характер договоренностей, — сказал дипломат.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что инициатива по поставкам зерна и удобрений через Черное море продлена еще на 120 дней. Он отметил, что решение было принято утром 17 ноября. Гарантами выступили Турция и ООН. Официальный срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки. Он отметил, что Организация Объединенных Наций полностью привержена устранению остающихся препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России. По мнению Гутерриша, зерновая сделка показывает важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений.