В МИД России заподозрили душевное нездоровье главы МВД Эстонии Захарова: глава МВД Эстонии продемонстрировал душевное нездоровье словами об РПЦ

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс продемонстрировал признаки душевного нездоровья своим высказыванием о Русской православной церкви, заявила «Известиям» представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала предложение главы ведомства признать Московский патриархат Русской православной церкви террористической организацией. По мнению Захаровой, все признаки душевной болезни у него налицо.

Все признаки душевного нездоровья налицо, — уверена дипломат.

Представитель российского ведомства добавила, что у Ляэнеметса, по всей видимости, «и с логикой беда». Захарова задалась вопросом, с кем тогда будет общаться папа римский, если Русскую православную церковь признают террористической организацией.

Ранее СМИ сообщали, что Ляэнеметс намерен предложить парламенту Эстонии (рийгиког) признать Московский патриархат РПЦ террористической организацией. При таком сценарии деятельность церкви в стране могут признать запрещенной. При этом сам Ляэнеметс уверен, что это не затронет прихожан.

Также ранее главу МВД Эстонии объявили в розыск в России. Согласно базе данных МВД, основанием является уголовная статья в соответствующем кодексе страны.