В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии в Москве Ян Ондржейка, сообщается на сайте дипломатического ведомства. Ему был заявлен решительный протест и изложена российская позиция по ситуации на Украине, в том числе в контексте измышлений Киева «о мнимой причастности Вооруженных Сил Российской Федерации к ударам по гражданской инфраструктуре в н.п. Гроза».