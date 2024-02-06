В МИД России вызвали послов стран Балтии из-за выборов президента Захарова: в МИД РФ вызвали временных поверенных в делах Эстонии, Латвии и Литвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД РФ вызвали временных поверенных в делах Эстонии, Латвии и Литвы, сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба министерства, дипломатам указали на необходимость обеспечения безопасности на избирательных участках при голосовании на выборах президента России в Таллине, Риге и Вильнюсе.

В МИД России были вызваны временные поверенные в делах государств Прибалтики в Москве в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента РФ в марте этого года на территории избирательных участков в российских посольствах, — рассказала Захарова.

Дипломатам напомнили о необходимости обеспечения всех мер для защиты посольств РФ, указала Захарова. Она обратила внимание, что в случае с выборами это касается как избирателей на участках, так и сотрудников. Представитель МИД предупредила, что какие-либо препятствия при голосовании могут вызвать «серьезный протест» со стороны россиян, проживающих в этих странах.

Ранее Захарова сообщила, что Россия решает вопросы с безопасностью для проведения президентских выборов за рубежом, в том числе в недружественных странах. Представитель МИД пояснила, что в таких государствах против российских учреждений устраивают отнюдь не митинги или протесты, а экстремистские акции, при этом сотрудники посольств и члены их семей подвергаются нападениям.