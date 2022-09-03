Захарова высмеяла заявление Белого дома о «десяти тысячах млн рабочих мест» Захарова высмеяла слова Жан-Пьер о создании «десяти тысяч млн рабочих мест»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над заявлением пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о создании около «десяти тысяч млн рабочих мест» с момента вступления Джо Байдена на должность президента США. В своем Telegram-канале дипломат усомнилась в том, что на Земле, а уж тем более в США проживает 10 млрд человек.

Ты ж моя хорошая. Такая цифра получается: 10 000 000 000? Во сколько раз больше населения США? А планеты? — написала Захарова.

Она добавила, что небылицы про Россию «у них (США. — NEWS.ru) придумывать интереснее выходит».

Ранее Захарова заявила, что США объявили набор в военные ряды «кибервоинов». По ее словам, если раньше Вашингтон хотя бы на словах старался не слишком афишировать подобную злонамеренную деятельность, предпочитая оставаться в тени, то теперь американские официальные лица всё откровеннее рассказывают о собственных «киберподвигах».