В МИД России высказались об учениях НАТО около границ РФ Замглавы МИД России Грушко назвал провокационными учения НАТО около границ РФ

Фото: Cpl. Joshua Kumakaw/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия наблюдает за учениями НАТО Nordic Response, которые начались 4 марта в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, которые приводит РИА Новости, они носят демонстративно провокационный характер.

Военные следят, для этого имеются у нас все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна. Мы считаем, что эти учения носят демонстративно провокационный характер, — сказал Грушко.

Дипломат подчеркнул, что любые учения, в особенности проходящие рядом с линией соприкосновения, повышают опасность военных инцидентов. Грушко добавил, что Россия предприняла все необходимые меры для обеспечения обороноспособности страны. Он назвал учения Nordic Response «военно-политической артподготовкой» к юбилейному саммиту НАТО.

Ранее сообщалось, что власти Грузии планируют вместе с Соединенными Штатами провести на своей территории учения для спецназа Trojan Footprint и многонациональные маневры Noble Partner. Мероприятия проведут в 2024 году. Кроме этого, Тбилиси намерено продолжить формирование киберкомандования в силах обороны и начать реализацию проекта по созданию киберлаборатории в рамках сотрудничества с НАТО.