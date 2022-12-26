В МИД России высказались о сроках завершения кризиса на Украине Замглавы МИД РФ Галузин: кризис на Украине принял затяжной характер

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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что кризис на Украине принял затяжной характер. В такой ситуации любые прогнозы о времени его завершения несостоятельны, отметил он в беседе с ТАСС .

Сегодня ситуация такова, что любые прогнозы относительно времени завершения украинского кризиса могут оказаться несостоятельны. Военное противостояние приняло затяжной характер, — подчеркнул замминистра.

Галузин напомнил, что на Западе настроены на «полную и безоговорочную» победу Украины, ожидая «возвращения» в ее состав новых российских регионов и Крыма. Также дипломат указал на озвученные на Западе требования к России — там рассчитывают, что Москва станет выплачивать репарации Украине, займется ее восстановлением.

Иными словами, по логике Киева и Запада мы должны уйти с освобожденных территорий, восстановить все разрушенное, выплатить репарации, сесть в тюрьму, и только после этого украинцы соизволят вернуться к переговорам, — добавил дипломат.

Он назвал такую логику абсурдной. Ее бы высмеял и Владимир Зеленский, «если бы не стал президентом, а продолжал играть в КВН», считает Галузин. По его мнению, для конструктивного разговора такие предварительные условия не могут быть приняты за основу.

Ранее Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается. Дипломат назвал неадекватными решения и поступки украинского руководства. По его словам, процесс начала переговоров зависит исключительно «от Киева и его западных кураторов».