В МИД России ввели новую должность в связи с украинским конфликтом В МИД РФ введена должность посла по особым поручениям по преступлениям Киева

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В МИД России введена новая должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима, сообщил представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам. Которые приводит ТАСС, на эту должность назначен экс-посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Приказом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штат МИД введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. На этот пост назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол ЛНР в России, участник контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе <...> Родион Валерьевич Мирошник, — сказала Захарова.

Она пояснила, что обязанности посла будет входить взаимодействие от имени ведомства федеральными и региональными органами власти, которые занимаются сбором информации о преступлениях киевских властей и дают им правовую оценку. Наряду с этим Мирошник будет готовить доклады на основании расследований по самым резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленных, медиков, журналистов, священнослужителей и иных лиц.

Ранее Мирошник прокомментировал ракетный удар ВСУ по центру Таганрога. По его словам, цель Киева состоит в том, чтобы подобными атаками терроризировать мирное население.