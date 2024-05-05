В МИД России указали на причину разрыва всех связей с Прибалтикой Захарова: враждебная политика Прибалтики привела к разрыву связей с Россией

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Министерство иностранных дел РФ

Результатом враждебной политики Прибалтийских стран в отношении России стал полный разрыв межгосударственных связей, хотя Москва никогда не выступала инициатором таких действий, передает РИА Новости слова представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она напомнила, что российская сторона выступает за сохранение диалога.

Прибалты особо преуспели на этом направлении. Из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией, — пояснила она.

По словам Захаровой, действия недружественных России стран продиктованы желанием как можно сильнее осложнить нормальное взаимодействие между государствами. Москва же выступает за возможность решения вопросов на дипломатическом уровне.

Захарова заявила о готовности России ответить Прибалтике ассиметричными мерами. Она подчеркнула, что Москва продолжит использовать дипломатические рычаги для воздействия на прибалтийские государства, чтобы обеспечить защиту русскоязычного населения. По словам дипломата, власти стран Прибалтики преследуют граждан за инакомыслие и прикрываются темой протекции национальных интересов в вопросах депортации.