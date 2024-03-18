В МИД России сравнили «натовцев» с заметавшимися тараканами Захарова отметила схожесть натовцев с тараканами на фоне поздравлений Путина

Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/imago-images.de/Global Look Press

Представители НАТО выглядят как заметавшиеся тараканы на фоне поздравлений президента России Владимира Путина от коллег с прошедшими выборами в стране, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, «натовцы», считающие несправедливым голосование, оказались застигнуты врасплох включенным светом.

На фоне поздравлений Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включенным светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы, — заявила Захарова

Российский дипломат иронично добавила, что она зря «обидела тараканов», поскольку их такими сотворила природа. Западные же политики сами погрузили себя в состояние, в котором они сейчас находятся, заключила Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что россияне за рубежом выстроились в очереди для голосования на выборах президента России, отвергнув призывы маргиналов. Дипломат обратила внимание на то, западные пропагандисты могут исказить реальные факты и назвать россиян, которые на разных континентах до темноты стоят в очередях, оппозиционерами.